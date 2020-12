Hrvat prevažal pet Iračanov

Murska Sobota, 16. decembra - Policisti v Petišovcih so v torek zjutraj v vozilu hrvaškega državljana odkrili pet državljanov Iraka, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Hrvatu so odvzeli prostost in ga bodo s kazensko ovadbo zaradi organizacije nezakonitih prehodov meje privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.