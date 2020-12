V Novem mestu v torek kar 110 novih okužb

Ljubljana, 16. decembra - V torek so največ okužb z novim koronavirusom potrdili v Ljubljani, skupaj 149. Kar 110 primerov so potrdili tudi v občini Novo mesto, kjer je bil delež trenutno okuženih občanov 1,679 %. Najvišji delež aktivnih okužb so imeli sicer v Veliki Polani (4,108 %), Lučah (2,686 %) in Šmartnem pri Litiji (2,647 %).