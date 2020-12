Izbrana glavna igralka za biografski film o Whitney Houston

Los Angeles, 17. decembra - Po dolgem iskanju so razkrili igralko, ki bo v načrtovani biografiji upodobila glasbeno legendo Whitney Houston. Izbrali so 28-letno Britanko Naomi Ackie, ki je nastopila v filmu Vojna zvezd: Vzpon Skywalkerja J.J. Adamsa. Nastopila bo v filmu I Wanna Dance With Somebody kanadske režiserke Stelle Meghie, poroča nemška tiskovna agencija dpa.