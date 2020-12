Festival Ljubljana poziva vlado k premisleku o prepovedi kulturnih dogodkov

Ljubljana, 16. decembra - Iz Festivala Ljubljana, enega večjih organizatorjev kulturnih dogodkov v Sloveniji, so sporočili, da so negativno presenečeni nad odločitvijo vlade, da dovoli sproščanje v delu storitev gospodarstva ne pa tudi v prireditvenem delu. Prepričani so, da lahko tudi zimski festival ob upoštevanju zdravstvenih ukrepov izpeljejo podobno kot poletnega.