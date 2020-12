DZ sprejel novelo zakona o kazenskem postopku

Ljubljana, 17. decembra - DZ je s 43 glasovi za in 36 proti sprejel novelo zakona o kazenskem postopku. Novela med drugim vsakomur daje pravico dostopa do podatkov iz tožilskih in sodnih spisov v kazenskih zadevah na podlagi zakona o informacijah javnega značaja, če za to ni zadržkov. Določa tudi, da mora tožilec odločitev o kazenski ovadbi sprejeti najpozneje v 90 dneh.