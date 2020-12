Vrhovno sodišče dovolilo gradnjo tretje steze na letališču Heathrow

London, 16. decembra - Britansko vrhovno sodišče je sklenilo, da lahko letališče Heathrow zgradi tretjo stezo in s tem zavrnilo predhodno sodno odločitev, s katero so okoljevarstveniki blokirali gradnjo. Okoljevarstvena organizacija Friends of the Earth pa vztraja, da to ne pomeni zelene luči za gradnjo, saj morajo še vedno upoštevati zaveze za varovanje okolja.