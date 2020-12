Ob prelomu leta: Na Bližnjem vzhodu tektonski premiki

piše Mihael Šuštaršič

Ljubljana, 17. decembra - Na Bližnjem vzhodu je v minulem letu prišlo do pomembnih sprememb. Skoraj je prišlo tudi do vojne med ZDA in Iranom. Odhajajoči predsednik ZDA Donald Trump je predstavil načrt za rešitev izraelsko-palestinskega konflikta, ki je močno v prid Izraelu. Nato pa je ob posredovanju ZDA več arabskih držav normaliziralo odnose z Izraelom.