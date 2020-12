Pahor ob sprejemu luči miru iz Betlehema izpostavil moč plemenitih vrednot

Ljubljana, 16. decembra - Predsednik republike Borut Pahor je danes v predsedniški palači sprejel luč miru iz Betlehema. "Preživljamo čas posebnih preizkušenj, vendar prevladujejo plemenite vrednote, ki bodo na koncu tudi zmagale," je dejal predsednik republike in se skavtinjam in skavtom zahvalil za plemenito poslanstvo, so sporočili iz Pahorjevega urada.