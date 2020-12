Pridržali enajst prekupčevalcev droge z območja Maribora in Ljubljane

Maribor/Ljubljana, 16. decembra - Mariborski kriminalisti so v sodelovanju z ljubljanskimi kolegi in kriminalisti Generalne policijske uprave v torek izvedli zaključno akcijo dalj časa trajajoče kriminalistične preiskave več kaznivih dejanj, povezanih s proizvodnjo in prometom z drogami. Prijeli so enajst osumljencev in jim odredili pridržanje, so sporočili s PU Maribor.