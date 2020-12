Mihelič v Bruslju tudi o ribolovnih možnostih in označevanju živil

Bruselj, 16. decembra - Svet EU za kmetijstvo in ribištvo je v torek začel zadnje zasedanje v letošnjem letu. Na dvodnevnem zasedanju je sodeloval tudi državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Miran Mihelič, ki je s kolegi razpravljal o ribolovnih možnostih za 2021 in označevanju živil. Ministri so se seznanili tudi z napredkom v pogajanjih o skupni kmetijski politiki.