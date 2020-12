Na dnevih slovenskih pravnikov tudi o izzivih digitalne dobe

Ljubljana, 16. decembra - Začeli so se 46. dnevi slovenskih pravnikov, ki tokrat potekajo v spletni obliki. Udeležence je uvodoma nagovoril minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Po njegovih besedah so razmere, v katere nas je prisilila pandemija, pokazale, da je digitalna preobrazba državne in javne uprave ključna.