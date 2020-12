Komisija pravičnost in mir ob obletnici plebiscita za samostojno Slovenijo poziva k enotnosti

Ljubljana, 16. decembra - Komisija pravičnost in mir Katoliške cerkve je ob bližajoči se 30. obletnici plebiscita za samostojno in neodvisno Slovenijo spomnila na vlogo cerkve v tistem času. Državljane in politične stranke je pozvala, naj bodo v boju proti epidemiji covida-19 enotni in se medsebojno podpirajo, kot ob glasovanju o samostojni državi.