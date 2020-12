Župani Spodnjega Podravja vztrajajo pri svoji pokrajini

Ptuj, 16. decembra - Župani Spodnjega Podravja so na današnjem kolegiju znova odločno podprli svojo pokrajino s sedežem na Ptuju in se s tem negativno odzvali na zadnji osnutek pokrajinske zakonodaje, ki jih je pripravila strokovna skupina pod okriljem državnega sveta. Občine oziroma njihovi občinski sveti se morajo do predloga sicer odzvati do marca naslednje leto.