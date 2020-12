Na Dnevu ARRS o slabostih agencije, načrtovanih spremembah in pomenu dialoga

Ljubljana, 16. decembra - Na okrogli mizi v okviru Dneva ARRS 2020 so vodilni predstavniki Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) odgovarjali na nekatere kritike agencije, ki so se pojavile v javnosti, ter predstavili novosti v postopku ocenjevanja. Strinjali so se, da mora agencija bolje komunicirati ter vzpostaviti dvosmerni dialog z vsemi deležniki.