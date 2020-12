Za formalno izobraževanje lani 5,74 odstotka BDP

Ljubljana, 16. decembra - Celotni izdatki za formalno izobraževanje, torej poleg javnih tudi zasebni in mednarodni izdatki ter izdatki gospodinjstev, so v letu 2019 znašali 2,8 milijarde evrov oziroma 5,7 odstotka BDP. Od tega je bilo 91,4 odstotka izdatkov namenjenih neposredno izobraževalnim ustanovam. Izdatke zunaj izobraževalnih ustanov so prispevala gospodinjstva.