Evropski parlament za dve leti podaljšal pravila trenutne skupne kmetijske politike

Bruselj, 16. decembra - Poslanci evropskega parlamenta so na torkovem večernem glasovanju potrdili dogovor o prehodni uredbi skupne kmetijske politike EU, ki so ga pred kratkim dosegli pogajalci evropskega parlamenta in Sveta EU. Gre za podaljšanje pravil trenutne skupne kmetijske politike do uveljavitve reforme nove za obdobje 2021-2027.