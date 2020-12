Ob prelomu leta: Koronakriza ohromila kulturo in njene ustvarjalce, sovpadli protesti

pripravila Ksenija Brišar

Ljubljana, 28. decembra - Koronakriza je močno ohromila kulturo in njene ustvarjalce, kmalu zatem so se pred pristojnim ministrstvom začeli pojavljati protesti. Pripravljavci so jih uperili proti (ne)aktivnosti ekipe Vaska Simonitija, ki je resor prevzel skoraj sočasno s krizo, pri sprejemanju protikriznih ukrepov. V kulturnih ustanovah je medtem prišlo do nekaterih menjav.