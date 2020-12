Ilka Štuhec 14., Maruša Ferk 16. na prvem treningu smuka

Val d'Isere, 16. decembra - Alpske smučarke so danes opravile s prvim uradnim treningom smuka pred dvema smukaškima preizkušnjama, ki bosta v Val d'Iseru v petek in soboto. Na startu sta bili tudi Slovenki Ilka Štuhec in Maruša Ferk, ki sta prvi preizkus proge končali na 14. in 16. mestu.