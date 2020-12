V OZS bi še dopolnjevali predlog sedmega protikoronskega zakona

Ljubljana, 16. decembra - V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so na vlado naslovili predloge dopolnitev oziroma sprememb osnutka sedmega protikoronskega zakona. Med ključnimi predlogi so drugačna lestvica pri povračilu nekritih fiksnih stroškov, kritje najemnin za poslovne prostore v zasebni lasti in povračilo stroškov plač v celoti, so pojasnili.