Kljub sanaciji Vogrščka naj bi kmetovalcem pravočasno omogočili oroševanje

Nova Gorica, 16. decembra - Zadrževalnik Vogršček v Vipavski dolini so v teh dneh izpraznili in začeli že dolgo načrtovana sanacijska dela. Kot so za STA pojasnili na Direkciji RS za vode, se datum končne obnove nekoliko zamika, kljub temu pa naj bi bilo kmetovalcem v začetku prihodnjega leta omogočeno oroševanje.