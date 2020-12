Koebenhavn, 16. decembra - Igralke None Pomurja Beltincev so na povratni tekmi šestnajstine finala nogometne lige prvakinj na gostovanju pri Fortuni v Hjoerringu izgubile z 2:3 (0:1) in se poslovile od tekmovanja. Danske predstavnice so dobile že prvo tekmo v Murski Soboti s 3:0.