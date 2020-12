Lavrov v Zagrebu: EU ni pripravljena na normalne odnose z Rusijo

Zagreb, 16. decembra - Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je med današnjim uradnim obiskom v Zagrebu obžaloval, da Evropska unija ni pripravljena na normalne odnose z Rusijo. Obenem pa je ocenil, da ima Rusija dobre in konstruktivne odnose s Hrvaško. Kritiziral je tudi politične poteze ZDA in Nemčije do Rusije.