Družba Inkos v stečaj

Krmelj, 16. decembra - Kovinarska družba Inkos iz Krmelja je v postopku stečaja. Brez dela bo ostalo 91 zaposlenih, ki jih je novica zelo presenetila. V začetku tedna so prejeli odločbe o čakanju na delo in pričakovali so, da se bo po novem letu proizvodnja vendarle zagnala. Stečaj Inkosa pomeni hud udarec za spodnje Posavje.