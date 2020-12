Regijam za spopadanje s posledicami pandemije dodatnih 47,5 milijarde evrov

Bruselj, 16. decembra - Evropski parlament je odobril sveženj za pomoč pri okrevanju za kohezijo in območja Evrope (React-EU) v višini 47,5 milijarde evrov. Sredstva bodo namenjena blažitvi neposrednih posledic koronavirusne krize v regijah EU, so sporočili iz parlamenta. Pobuda je bila sprejeta s 654 glasovi za, 23 glasovi proti in 17 vzdržanimi glasovi.