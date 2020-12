Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 16. decembra - Nevarnost snežnih plazov je trenutno nad nadmorsko višino 1500 metrov zmerna, druge stopnje, nižje pa majhna, prve stopnje. Predvsem so nevarna mesta z napihanim snegom, ki jih je največ na severnih in zahodnih straneh grebenov in sedel, ter bolj strma pobočja, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.