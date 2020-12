Indeksi na evropskih borzah uvodoma v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 16. decembra - Vodilni indeksi na evropskih borzah so se v uvodu v nov trgovalni dan povzpeli v pozitivno območje. Podobno kot na azijske se je tudi na evropske borze preselilo dobro razpoloženje z New Yorka, poročajo tuje agencije in izpostavljajo predvsem pričakovanja, da bodo v ZDA vendarle sprejeli paket ukrepov za pomoč gospodarstvu.