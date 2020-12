Petina sveta bo leta 2021 brez cepiva proti covidu-19

Washington, 16. decembra - Vsaj petina svetovnega prebivalstva bo najverjetneje še vse do leta 2022 ostala brez dostopa do cepiva proti covidu-19, ker so si ga že rezervirale bogatejše države, ugotavlja študija raziskovalcev ameriške univerze Johns Hopkins. Rezervirana je že več kot polovica proizvodnih zmogljivosti, navaja nemška tiskovna agencija dpa.