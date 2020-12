SNG Nova Gorica vabi na premiero predstave na spletu

Nova Gorica, 16. decembra - Na spletnih straneh, Youtube kanalu in na Facebook profilu bo od danes ob 20. uri do sobote Slovensko narodno gledališče (SNG) Nova Gorica, Teater na konfini in Mesto knjige predstavilo premiero krstne štiridesete spletne uprizoritve kolektivnega gledališča Čar hudega (Charms of Harms) po motivih ruskega avantgardnega avtorja Daniila Harmsa.