V Mariboru dan v uporabo nov nadhod ob Titovi cesti

Maribor, 16. decembra - Mestna občina Maribor je prejela uporabno dovoljenje za kolesarski in peš nadhod ob Titovi cesti, ki ga je zgradila letos. Gre za dobrih 40 metrov dolg in skoraj štiri metre širok objekt pri odcepu za nakupovalno središče Europark, s čimer je pešcem in kolesarjem omogočen prehod z juga proti severu mesta.