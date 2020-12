Unicef: V etiopski regiji Tigray 2,3 milijona otrok brez pomoči

New York, 16. decembra - Približno 2,3 milijona otrok v etiopski regiji Tigray je odrezanih od humanitarne pomoči, medtem ko se nadaljuje nasilje, so v torek posvarili pri Skladu ZN za otroke (Unicef). Kljub dogovorom z etiopsko vlado humanitarne organizacije še vedno nimajo dostopa do Tigrayja, poroča britanski BBC.