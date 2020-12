Za 30 let nasilja nad hčerjo in druga kazniva dejanja 8 let in 11 mesecev zapora

Ljubljana, 16. decembra - Na novomeškem sodišču so 68-letnemu Zlatanu Grčiću iz Bele Krajine zaradi večletnega nasilja v družini in drugih kaznivih dejanj prisodili osem let in 11 mesecev zaporne kazni, poročata Delo in Slovenske novice. Hči, ki je očetovo nasilje in grožnje prenašala trideset let, je očeta med drugim prijavila tudi zaradi poskusa uboja.