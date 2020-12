Bayern po spletnih napadih na Daviesa in njegovo dekle nad "strahopetne" rasiste

München, 16. decembra - Člani Bayerna iz Münchna so obsodili rasistične komentarje, ki so jih uporabniki družbenih omrežij namenili članu nemškega nogometnega velikana Alphonsu Davisu in njegovemu dekletu, nogometašici Jordyn Huitema. Oglasil se je predsednik kluba Herbert Hainer, soigralec Jerome Boateng pa je rasiste označil za strahopetneže.