V Nemčiji zabeležili rekordno število smrti zaradi covida-19

Berlin, 16. decembra - V Nemčiji, kjer od danes velja skoraj popolna ustavitev javnega življenja, so zabeležili nov črni mejnik v pandemiji. Za covidom-19 je v zadnjem dnevu umrlo 952 ljudi, kar je največ od začetka epidemije, so sporočili iz inštituta Roberta Kocha (RKI). Potrdili so še 27.728 novih okužb z novim koronavirusom; manjkajo sicer še podatki za Saško.