Sredi tedna pozitivno vzdušje na borzah v Aziji

New York/Tokio, 16. decembra - Na borzah v Aziji so danes prevladovala pozitivna gibanja in vrednostni papirji so lahko nadoknadili zmerne izgube, ki so jih utrpeli v torek. Vlagatelje so spodbudili torkova rast tečajev na Wall Streetu in pričakovanja, da bodo v ZDA vendarle sprejeli paket ukrepov za pomoč gospodarstvu, ki ga je pandemija covida-19 močno prizadela.