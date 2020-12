Benzema Real popeljal do izenačenja na vrhu lestvice

Madrid, 16. decembra - Nogometaši madridskega Reala so sinoči v vnaprej odigrani tekmi 19. kroga španske lige premagali Atheltic Bilbao s 3:1 in se na vrhu lestvice s 26 točkami izenačili s Sociedadom in mestnim tekmecem Atleticom, ki pa ima dve tekmi manj. Danes bo Sociedad igral z Barcelono.