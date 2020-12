Cepljenje proti koronavirusu v ZDA poteka po načrtih in brez težav

New York, 16. decembra - V ZDA je uvodne zaloge cepiva proti koronavirusu podjetij Pfizer in BioNTech dobilo že okrog 400 bolnišnic, ki ga uporabljajo za cepljenje zdravstvenega osebja, prihodnji teden pa bodo prišli na vrsto že tudi prvi varovanci domov za ostarele. Do konca tedna naj bi bilo v ZDA odobreno tudi cepivo podjetja Moderna.