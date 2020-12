Newyorške borze končale z rastjo, Nasdaq rekordno visoko

New York, 15. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili pozitivno, tehnološki indeks Nasdaq pa je dosegel novo rekordno vrednost. K rasti je prispeval optimizem vlagateljev glede cepiv proti koronavirusu in njihova pričakovanja, da bodo ZDA vendarle sprejele paket pomoči za gospodarstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.