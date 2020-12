Ljubljana, 15. decembra - V zaostali tekmi 5. kroga 1. SKL so košarkarice Jasmina Sporta Ledite premagale Mariborčanke z 78:58 in tako še drugič v štirih dneh zmagale v medsebojni tekmi. V petek so v tekmi 12. kroga Mariborčanke izgubile s 65:81.