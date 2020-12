Eintracht zapravil zmago, Dortmund s težavami do treh točk

Berlin, 15. decembra - Nogometaši v nemški ligi so danes začeli tekme 12. kroga. Borussia Dortmund je z novim trenerjem po polomu s Stuttgartom tokrat igrala z Werderjem in zmagala z 2:1. Eintracht pa je na tekmi z Borussio Mönchengladbach zapravil vodstvo 3:1 v sodnikovem dodatku in igral le 3:3. Vse tri gole za goste je dosegel Lars Stindl.