Vlada v upravni odbor zavoda za blagovne rezerve imenovala Božidarja Godnjavca

Ljubljana, 15. decembra - Vlada je danes na dopisni seji razrešila Roka Jerama, sicer predstavnika ministrstva, pristojnega za energetiko, z mesta člana upravnega odbora zavoda za blagovne rezerve in za preostanek mandata do 30. avgusta prihodnje leto imenovala Božidarja Godnjavca, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom).