Dragić izgubil v Kaunasu, Real zmagal po dveh podaljških

Ljubljana, 15. decembra - Košarkarji v evroligi so danes začeli tekme 14. kroga. Baskonia Vitoria Zorana Dragića je igrala z Žalgirisom in izgubila s 73:92. Madridski Real s slovenskim Američanom Anthonyjem Randolphom pa je gostoval pri Panathinaikosu in šele po dveh podaljških slavil zmago s 97:93.