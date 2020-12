Tonin pred zasedanjem CEDC v Postojni na ločenih pogovorih s kolegoma iz Avstrije in Hrvaške

Postojna, 15. decembra - Obrambni minister Matej Tonin se je pred srečanjem Pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope (CEDC) v Postojni danes ločeno sešel s hrvaškim obrambnim ministrom Mariom Banožićem in avstrijsko kolegico Klaudio Tanner. V ospredju pogovorov so bili dvostransko sodelovanje na obrambnem in vojaškem področju ter sodelovanje v okviru EU.