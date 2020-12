Poročilo: Švedska med pandemijo covida-19 ni zaščitila starejših v domovih

Stockholm, 15. decembra - Švedska med pandemijo novega koronavirusa ni zaščitila starejših ljudi v domovih za ostarele in drugih domovih za dolgotrajno oskrbo, v danes objavljenem poročilu opozarja komisija, ki jo je imenovala vlada. Odgovorne so sedanja in bivše vlade. V domovih so potrebni boljši pogoji dela in več zaposlovanja, izpostavlja komisija.