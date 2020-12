Koprska občina poziva k prijavi škode zaradi nedavnih neurij

Koper, 16. decembra - Koprska občina je na podlagi sklepa uprave za zaščito in reševanje začela ocenjevati škodo na stvareh zaradi posledic neurij med 6. in 9. decembrom. Obrazci za prijavo škode so na voljo na spletni strani občine. Oškodovanci morajo izpolnjene obrazce poslati po elektronski pošti ali priporočeno po pošti najkasneje do vključno četrtka, 31. decembra.