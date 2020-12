Gradec, 15. decembra - Odbojkarji ACH Volleyja so v srednjeevropski ligi zabeležili šesto zmago. Na sedmi tekmi so v gosteh s 3:0 (18, 23, 20) premagali Holding Graz in se vrnili na sam vrh ligaške razpredelnice. Pred drugouvrščenim Merkurjem Mariborom imajo dve točki prednosti.