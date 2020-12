Novo žarišče okužb v Domu upokojencev v Podbrdu

Nova Gorica, 15. decembra - Glavno žarišče okužb na Severnem Primorskem je trenutno v Domu upokojencev Podbrdo, kjer so samo v ponedeljek našteli še 49 stanovalcev in osem zaposlenih, ki so se okužili z novim koronavirusom. Število okuženih se je približalo številki 100, kar pomeni, da se z virusom spopada že velika večina oskrbovancev. Zato je celoten dom postal rdeča cona.