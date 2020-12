Podjetje Unika TTI ob 30-letnici poslovanja doniralo lokalnim društvom

Postojna, 15. decembra - V postojnskem podjetju Unika TTI tudi v korona krizi niso pozabili na dobrodelnost. Letos so ob praznovanju 30-letnice s pomočjo poslušalcev Radia 94 izbrali šest športnih in prostovoljskih društev v regiji in jim podarili skupaj 6000 evrov. Prav tako so podarili 6500 evrov 17 prostovoljnim gasilskim društvom, so sporočili iz podjetja.