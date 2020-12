Swiss Re: Leto 2020 eno najdražjih za zavarovalnice

Zürich, 15. decembra - Leto 2020 utegne biti za zavarovalniško panogo po oceni švicarske pozavarovalnice Swiss Re tudi zaradi pandemije covida-19 eno najdražjih doslej. Po trenutnih ocenah so naravne in druge velike nesreče zavarovalnice stale približno 83 milijard dolarjev (68 milijard evrov), so danes v Zürichu sporočili iz Swiss Re.