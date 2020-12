Župan Vipave: Še pred izdajo negativnega mnenja smo poskrbeli, da do očitanih kršitev ne bi več prihajalo

Vipava, 15. decembra - Občina Vipava je še pred izdajo končnega revizijskega poročila računskega sodišča vse dane ukrepe v celoti izpolnila ter s tem pripravila podlago, da do očitanih in podobnih kršitev ne bi prihajalo več, je za STA pojasnil župan Goran Kodelja. Sodišče je namreč revidiralo pravilnost poslovanja občine v letu 2018 in izreklo negativno mnenje.