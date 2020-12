AVK: Odgovornost za pravočasno izvedbo koncentracij na strani pogodbenih strank

Ljubljana, 15. decembra - AVK je v primeru napovedi pripojitve KZ Krka h KZ Trebnje s prihodnjim letom, če bo AVK pravočasno podala soglasje, opozorila, da je odgovornost za pravočasno izvedbo koncentracij na strani pogodbenih strank. Roki so znani, priglasitelja in ostali udeleženci pa morajo AVK popolne in pravilne podatke posredovati pravočasno, so poudarili.